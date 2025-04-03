Manisa'da aranan şahsın üzerinde yüzlerce sentetik hap ele geçirildi

İHA

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Yunusemre ilçesinde yürüttükleri operasyonla önemli bir yakalama gerçekleştirdi.

ÜZERİNDEN YÜZLERCE SENTETİK HAP ÇIKTI

Ekipler, 31 yaşındaki M.A. isimli şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada tam 1.182 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında yürütülen adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.