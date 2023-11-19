Manisa'da asansörde cansız bedenleri bulunan anne ve kızı boğularak öldürülmüş Manisa'da anne ile kızı oturdukları apartmanın asansöründe öldürülmüş halde bulundu. Yapılan ön incelemede vücutlarında ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan anne ve kızın boğularak öldürüldüğü belirlenirken katilin komşuları olduğu tespit edildi.

AA & Ensonhaber

Manisa'nın Salihli ilçesi Kocaçeşme Mahallesi'nde apartman sakini, zemin kata inmek için çağırdığı asansörde komşuları Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrılırken Güler ile Etyemez'in hayatını kaybettiğini belirlendi.

Boğularak öldürülmüşler

Cenazeler olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemi için Salihli Devlet Hastanesi'ne ardından da İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yapılan ön incelemede vücutlarında ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan anne ve kızın boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Katil komşu çıktı

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında zanlının ilçede çiftçilik yapan ve sabah saatlerinde Ankara'ya gittiği belirlenen komşuları A.Y. olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince Ankara'da gözaltına alınan A.Y.'nin Salihli'ye getirileceği öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Devrim Güler'in fabrika işçisi ve 3 çocuk sahibi olduğu, yaşamını yitiren kızının ise lise öğrencisi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.