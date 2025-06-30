Manisa'da bağdan dönen kadınlar kaza yaptı: 1 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi'nde Fadime A. (55) idaresindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza sırasında asma yaprağı toplamaktan döndüğü öğrenilen sürücü Fadime A. ile yolcu konumunda bulunan Naciye Aktaş (57), ağır şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Alaşehir Özel Sarıkız Hastanesi'ne kaldırıldı ancak durumu ağır olan Naciye Aktaş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü Fadime A.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.