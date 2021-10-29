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    Manisa'da benzin döküp kendini yakmak isteyen kişiyi polis engelledi

    Kula ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.G, kent meydanında üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalışırken, polis son anda üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi.
    • DHA
    • 29.10.2021 - 03:14
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 03:49
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    Manisa'da benzin döküp kendini yakmak isteyen kişiyi polis engelledi

    Manisa'nın Kula ilçesinde bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.G., Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi.

    KONUŞARAK OYALADILAR, ÜZERİNE ATLADILAR

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinden biri, S.G ile konuşarak ikna etmeye çalışırken, bir anlık dikkatsizliğini fırsata çeviren diğer polis memuru S.G’nin üzerine atlayıp elindeki benzin bidonu ile çakmağı aldı.

    Etkisiz hale getirilen S.G., polis gözetiminde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kula Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Manisa'da benzin döküp kendini yakmak isteyen kişiyi polis engelledi - Video

    Manisa da benzin döküp kendini yakmak isteyen kişiyi polis engelledi #1

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