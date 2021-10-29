Manisa'da benzin döküp kendini yakmak isteyen kişiyi polis engelledi

Kula ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.G, kent meydanında üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalışırken, polis son anda üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen S.G., Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda üzerine benzin dökerek kendini yakmak istedi.

KONUŞARAK OYALADILAR, ÜZERİNE ATLADILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinden biri, S.G ile konuşarak ikna etmeye çalışırken, bir anlık dikkatsizliğini fırsata çeviren diğer polis memuru S.G’nin üzerine atlayıp elindeki benzin bidonu ile çakmağı aldı.

Etkisiz hale getirilen S.G., polis gözetiminde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kula Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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