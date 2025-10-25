Manisa'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

- Manisa Turgutlu'da asker eğlencesinde çıkan bıçaklı kavgada E.Y.A. ağır yaralandı.
- Yaralı hastaneye kaldırıldı, durumu ciddiyetini koruyor.
- Şüpheli A.B. olay yerinden kaçtı, polis arama çalışmalarına başladı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi'nde asker eğlencesinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan iki kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine bıçaklanan E.Y.A. yaralandı.
Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
İlk müdahalesi yapılan yaralı, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
E.Y.A.'nın durumunun ağır olduğu ve Manisa'ya sevk edileceği öğrenildi.
Öte yandan E.Y.A.'yı bıçakladığı öne sürülen A.B.'nin olay yerinden kaçarak uzaklaştığı, şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışma başlattığı belirtildi.