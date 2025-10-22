Manisa'da bıçaklı kavgada dayı ve yeğen birbirini yaraladı

- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dayı ve yeğen arasında bıçaklı kavga çıktı.
- Çıkan arbede sırasında dayı göğsünden, yeğen ise kulağından yaralandı.
- Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi'nde Serkan Başağaçdayısı ile yeğeni Mert Dalley arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
BİRBİRLERİNİ YARALADILAR
Yaşanan arbede sırasında Başağaçdayısı göğsünden Dalley ise kulağından bıçak darbeleriyle yaralandı.
Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından yaralılar Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.