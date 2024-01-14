Manisa'da bir erkek cami tuvaletinde ölü bulundu

DHA
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Vahit Arslan (53) isimli vatandaş, saat 12.30 sıralarında Kuyualan Camisi'nin tuvaletinde ölü olarak bulundu.
Öğle namazı için camiye gelenler, cami tuvaletinde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını fark edip, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İlk olarak yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis, ölen kişinin Vahit Arslan olduğunu tespit etti.
Ölüm nedeni otopsi ile anlaşılacak
Vücudunda herhangi bir darp, kesici alet yarası bulunmayan Arslan'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsiye gönderildi.
Cansız beden, otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna gönderilirken, olay ile ilgili soruşturma da başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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