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Manisa'da bir erkek cami tuvaletinde ölü bulundu

Manisa'da bir erkek cami tuvaletinde ölü bulundu Manisa'da Kuyualan Camisi'nin tuvalet bölümünde bir erkek, ölü olarak bulundu. Cesedin, 53 yaşındaki Vahit Arslan'a ait olduğu belirlendi. Arslan'ın ölüm nedeni henüz anlaşılamadı.