Manisa’da bir haftada 4 soygun yapan hırsızlar kamerada

İş yerleri ve evlerden hırsızlık yapan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Hırsızlık anları ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde yaklaşık 1 hafta içerisinde 4 farklı iş yeri ve eve girilerek onbinlerce lira değerinde elektronik eşya başta olmak üzere para ve kıyafet çalınması üzerine polis, geniş çaplı operasyon başlattı.

İş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin H.T (41) ve G.D (28) olduğunu tespit etti.

Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda, hırsızlık malı olduğu değerlendirilen çok sayıda eşya ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T, tutuklanarak ceza evine gönderilirken G.D, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Aynı haftada 4 hırsızlık olayına karışan şüphelilerin o anları çeşitli güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Manisa’da hırsızlık anı kamerada VİDEO









