Haberler

3. Sayfa Haberleri

Manisa’da bir haftada 4 soygun yapan hırsızlar kamerada

Manisa’da bir haftada 4 soygun yapan hırsızlar kamerada

İş yerleri ve evlerden hırsızlık yapan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Hırsızlık anları ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı.