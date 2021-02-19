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    Manisa’da bir haftada 4 soygun yapan hırsızlar kamerada

    İş yerleri ve evlerden hırsızlık yapan şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Hırsızlık anları ise an be an güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 19.02.2021 - 16:45
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 16:51
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    Manisa’da bir haftada 4 soygun yapan hırsızlar kamerada

    Manisa’nın Salihli ilçesinde yaklaşık 1 hafta içerisinde 4 farklı iş yeri ve eve girilerek onbinlerce lira değerinde elektronik eşya başta olmak üzere para ve kıyafet çalınması üzerine polis, geniş çaplı operasyon başlattı.

    İş yerlerine ait güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin H.T (41) ve G.D (28) olduğunu tespit etti.

    Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda, hırsızlık malı olduğu değerlendirilen çok sayıda eşya ele geçirildi.

    1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T, tutuklanarak ceza evine gönderilirken G.D, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

    Aynı haftada 4 hırsızlık olayına karışan şüphelilerin o anları çeşitli güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

    Manisa’da hırsızlık anı kamerada VİDEO

    Manisa’da bir haftada 4 soygun yapan hırsızlar kamerada #1

    Manisa’da bir haftada 4 soygun yapan hırsızlar kamerada #2

    Manisa’da bir haftada 4 soygun yapan hırsızlar kamerada #3

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