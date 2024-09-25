Manisa'da bir kadın daha eşi tarafından öldürüldü Boşanma aşamasındaki eşi Gökhan Eller tarafından boğularak öldürülen Selda Eller, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Manisa'nın Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan Gökhan Eller ile 20 yıllık eşi Selda Eller, bir süre önce ailevi sorunları nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.

Mahkemeden tarih beklenirken Selda Eller, eşi Gökhan Eller'i arayarak, eve gelip eşyalarını almasını söyledi.

Eve giden Gökhan Eller, burada eşinin kendisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldığını öğrenince tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbede sırasında Gökhan Eller, eşi Selda Eller'i elleriyle boğarak öldürdü.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Gökhan Eller, ardından polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selda Eller'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılığın incelemesi ardından Selda Eller'in cansız bedeni, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi’ne kaldırıldı.

"OLAYI HATIRLAMIYORUM"

Gökhan Eller, polisteki ifadesinin ardından dün Manisa Adliyesi'ne sevk edildi. Eller, mahkemedeki ifadesinde polisin kendisini arayarak eşi Selda Eller'in kendisi hakkında uzaklaştırma kararını aldırdığını tebliğ ettiğini, ardından eşinin kendisini arayarak eve gelip eşyalarını almasını istediğini, bu nedenle eve gittiğini söyledi.

Eşyalarını hazırladığı sırada tartıştıklarını ve eşinin kendisine hakaret edince rencide olduğunu iddia eden Eller, çıkan kavganın ardından Selda Eller'i boğduğunu, fakat eşini ne ile boğduğunu ve olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

YAKINLARI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Rabia ve Toprak Ayaz'ın annesi Selda Eller için öğle vakti Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Eller'in yakınları güçlükle ayakta durabildi.

"EŞİ TARAFINDAN KATLEDİLDİ"

Kızının tabutu başında taziyeleri kabul eden ve gözyaşlarını tutamayan Mustafa Ferhat Durmaz, “Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Eşi tarafından katledildi. Lanet olsun, Türkiye'de adalet varsa sürüm sürüm sürünsün. Kızımı elimden aldılar, kara toprağa verdim. Allah kimseye evlat acısı göstermesin." dedi.

Kız kardeşini son yolculuğuna uğurlayan ağabeyi Kemal Durmaz ise gözyaşları içinde "Benden tek kız kardeşimi aldı. Günyüzü görmesin inşallah. Bu kadın cinayetleri son bulsun. Canım, ciğerim yanıyor." ifadelerini kullandı. Selda Eller, Kırtık Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)