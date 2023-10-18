Manisa'da bir kişi yıktığı bahçe duvarının altında kaldı Manisa'da 58 yaşında Kamil Tutak, yıktığı bahçe duvarının altında kalarak hayatını kaybetti.

DHA

Manisa'da acı kaza..

Saat 12.30 sıralarında Alaşehir ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evinin bahçesinde tadilat yapan Kamil Tutak, yıktığı 2 metre yüksekliğindeki bahçe duvarının altında kaldı.

Hayatını kaybetti

Eşi Fatma Tutak'ın ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Tutak'ın, hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamil Tutak'ın cenazesi, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

"Gürültüyü duyunca eşimin yanına koştum"

Fatma Tutak, "Bahçe duvarını yıkmak için çalışmaya başladı. Ben de bu sırada eve girdim. Dışarıdaki gürültüyü duyunca eşimin yanına doğru koştum. Duvarın yıkıldığını görünce de polise haber verdim." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)