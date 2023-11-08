Manisa'da çekiçli katil bu kez tornavidayla adam öldürdü Geçmişte çekiçle işlediği cinayet nedeniyle tutuklu bulunduğu cezaevinden 1 ay önce tahliye olan 42 yaşındaki Onur Toroman, tahliye olur olmaz yeni tanıştığı 68 yaşındaki komşusunu tornavidayla öldürdü.

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DHA

Manisa'nın Saruhan ilçesinde kan donduran bir cinayet yaşandı.

Daha önce bir kişiyi çekiçle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle hapis yatan 42 yaşındaki Onur Toroman, 23 Eylül'de tahliye oldu.

Adiloba Mahallesi'nde anneannesi ve annesi ile yaşayan Toroman, bir süre sonra mahallede yalnız oturan ve varlıklı biri olarak bilinen 68 yaşındaki Atike Eroğlu ile tanıştı.

Toroman, daha sonra da görüşmeye devam ettiği Eroğlu'ndan 26 Ekim'de iş kurmak için para istedi.

Eroğlu'nun para vermeyi kabul etmemesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Ellerini bağlayıp tornavidayla öldürdü

Tartışmanın büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüşmesi üzerine yaşlı kadın, eline aldığı tornavida ile kendini korumaya çalıştı.

Toroman, Eroğlu'nun elinden tornavidayı zorla alıp, kadının ellerini bağladı.

Ardından tornavidayı ve bıçağı Eroğlu'nun boynuna sapladı.

Eroğlu olay yerinde hayatını kaybetti, katil olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Kayıplara karıştı

Yaşlı kadının kimsesi olmadığı için ölümü duyulmazken, katil Onur Toroman'ın bir süre eve dönmemesi üzerine annesi meraklanarak, Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ihbarında bulundu.

Kayıp olduğu düşünülen katil, aynı gün akşam saatlerinde kırsal arazide jandarma ekiplerince bulundu.

Kokular nedeniyle komşular jandarmaya haber verdi

Bir süre sonra Atike Eroğlu'nun evinden kötü kokular gelince komşular endişe ederek, jandarmaya haber verdi.

Ekipler, 4 Kasım'da çilingir ile girdikleri evde Eroğlu'nun cesedi ile karşılaştı.

Olayın aydınlatılması için Manisa İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerinden oluşan özel bir ekip kuruldu.

Jandarma harekete geçti

Katil Toroman, Eroğlu'nun cesedinin bulunduğu haberini alınca evden ayrılıp ortadan kayboldu.

Jandarma, bunun üzerine şüpheli olarak Onur Toroman'ın üzerinde yoğunlaştı.

Ekipler, şüphelinin evine gelebileceği ihtimalini değerlendirip, sivil olarak Buca'daki evlerinin çevresinde önlem aldı.

Parası bittiği için eve dönmek zorunda kaldığı belirlenen Toroman, ekipler tarafından kolaylıkla yakalandı.

Suçunu itiraf etti

Yakalanan şüpheli teslim edildiği Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinde suçunu itiraf etti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Onur Toroman, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının 'Sen mi öldürdün?' sorusuna, 'Ben öldürdüm' yanıtını verdi.

Onur Toroman, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)