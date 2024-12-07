Manisa'da denetim: 7 motosiklet trafikten men edildi

İHA

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince; 7 Aralık 2024 tarihinde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik il genelinde özel denetim uygulandı.

Gerçekleştirilen denetimlerde 338 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Yapılan denetimlerde 338 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği, 22 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası düzenlendiği, 7 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.

Yapılan denetimde ayrıca 4 hacizli/yakalamalı aracın da yakalandığı açıklandı.