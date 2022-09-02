Manisa'da depodan çıkarıp, evinin önüne park ettiği motosikleti çalındı

Turgutlu ilçesinde, Cengiz Karataş'ın 9 ay önce satın aldığı motosikleti, park ettiği evinin önünden çalındı. O anlar bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Manisa Turgutlu'da oturan Cengiz Karataş, 9 ay önce sıfır kilometre motosiklet satın alıp, evinin altındaki depoya koydu.

Karataş, hiç kullanmadığı motosikleti, bozulmaması için çalıştırmak üzere dün öğle saatlerinde evinin önüne çıkardı. Karataş, motosikleti bir süre çalıştırdıktan sonra evin önüne park etti.

Çalınma anı kameralara yansıdı

Ancak 1 saat kadar sonra motosikletini park ettiği yerde bulamayınca çalındığını anlayıp, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından motosikletin anbean çalınma anının görüntülendiğini belirledi.

Görüntülerden eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelinin bir süre sokağı gözetlediği, kimsenin olmadığına emin olduktan sonra da motosiklete binip, çalıştırmadan uzaklaşıp, gözden kaybolduğu belirlendi.

"Motosikleti daha 9 ay önce almıştım"

Motosikletini çalan kişinin bir an önce yakalanıp, hak ettiği cezayı almasını isteyen Cengiz Karataş, "Her şey 1 saat içinde oldu. Motosikleti daha 9 ay önce almıştım." dedi.