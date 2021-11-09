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- Manisa'da direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Manisa'da direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Turgutlu ilçesinde, otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada kalp krizi geçiren sürücü kaldırıma çarptı. Talihsiz sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- DHA
- 09.11.2021 - 04:52
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fatih Erılgaz yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı.
Baygın haldeki sürücüyü görenler 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Erılgaz’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.
İlk müdahalenin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Erılgaz, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
YAKINLARI YASA BOĞULDU
Küçük Sanayi Sitesi'nde motosiklet tamirciliği yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Erılgaz'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu.