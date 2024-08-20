Manisa Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine, kaçak olarak üretilen cennet papağanlarının bulunduğu bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 300 cennet papağanına el konuldu.
GAZİANTEP DOĞAL YAŞAM PARKI'NA GETİRİLDİLER
Bu gelişmenin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler ve ekibi, özel araçlarıyla papağanları teslim alarak Gaziantep'e getirdi.
Papağanlar, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda karantina altına alındıktan sonra, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
"UYGUNSUZ ŞARTLARDA ÇOĞALTILIYORLAR"
Özsöyler, gazetecilere, Türkiye'de bulunan yaban hayvanları için kurtarma merkezi olarak da görev yaptıklarını söyledi.
Manisa'da bazı yetiştiricilerin, cennet papağanını uygunsuz şartlarda çoğaltmaya başladıklarının ihbarını aldıklarını ifade eden Özsöyler, şöyle dedi:
Şu anda hepsi karantinada, beslenmelerini yapıyoruz. Tabii hayvanların yol stresleri ve su kayıpları vardı. Bu ihtiyaçları temin ettik. Karantinadan çıktıktan sonra da bakımlarını sürdüreceğiz.
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