Manisa'da el konulan 300 cennet papağanı, Gaziantep'te koruma altında Manisa'da kaçak yollarla çoğaltılan 300 cennet papağanı, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirilerek koruma altına alındı.

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AA & Ensonhaber

Manisa Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine, kaçak olarak üretilen cennet papağanlarının bulunduğu bir adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 300 cennet papağanına el konuldu.

GAZİANTEP DOĞAL YAŞAM PARKI'NA GETİRİLDİLER

Bu gelişmenin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler ve ekibi, özel araçlarıyla papağanları teslim alarak Gaziantep'e getirdi.

Papağanlar, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda karantina altına alındıktan sonra, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

"UYGUNSUZ ŞARTLARDA ÇOĞALTILIYORLAR"

Özsöyler, gazetecilere, Türkiye'de bulunan yaban hayvanları için kurtarma merkezi olarak da görev yaptıklarını söyledi.

Manisa'da bazı yetiştiricilerin, cennet papağanını uygunsuz şartlarda çoğaltmaya başladıklarının ihbarını aldıklarını ifade eden Özsöyler, şöyle dedi: