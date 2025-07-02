Manisa'da emlak ofisinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi 2. Anafartalar Mahallesi'ndeki bir emlak ofisinde iki grup arasında alacak tahsili nedeniyle tartışma çıktı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda tarafların birbirine ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Olayda ağır yaralanan Yiğit B., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olaya karıştığı öne sürülen 10 şüpheliyi gözaltına aldı.