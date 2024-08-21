Manisa'da eşini sokak ortasında öldüresiye döven şahıs tutuklandı Akhisar'da dini nikahlı hamişe eşi Sude Naz Atak'ı 3 yaşındaki oğlunun önünde, sokak ortasında öldüresiye döven Yılmaz Akman, çevredeki esnaflar tarafından linç edildi. Akman'ı polis kurtardı.

DHA

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 15 Ağustos'ta Paşa Mahallesi, Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde Yılmaz Akman (37), köye gitmeye ikna edemediği dini nikahlı ve hamile olan eşi Sude Naz Atak'ı (19) bir anda sokak ortasında dövmeye başladı.

Akman, yumruk darbeleriyle Atak'ı yere düşündü.

Yerde de genç kadının başına yumruk atmaya devam eden Akman, hızını alamayıp eline geçirdiği metal sopayla dövmeye devam etti.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE KADINI DÖVDÜ: ETRAFTAKİLER SADECE İZLEDİ

İkilinin 3 yaşındaki oğlunun önünde gerçekleşen bu olayı, vatandaşlar uzun süre tepkisiz kalarak izledi.

Yalnızca yaşlı bir adam yaşananlara kayıtsız kalmayarak, Akman'a müdahale etti.

Bu sırada çevreden gelen esnaflar da yaşlı adama destek verip, genç kadını kurtarıp Akman'ı dövmeye başladı.

YALNIZCA 1 KİŞİ KAYITSIZ KALMADI: LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Linç edilen Akman'ı polis, öfkeli kalabalığın arasından kurtardı.

Çevredekiler tarafından yaşananlar cep telefonuyla görüntülenirken; Akman, gözaltına alındı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sude Naz Atak ve çocuğunun sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)