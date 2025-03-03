Manisa'da et yüklü tır devrildi
İHA

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Çobanhasan Mahallesi mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Özcan Türker yönetimindeki et yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza sonrası tırın kupası ağır hasar alırken, sürücü Özcan Türker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Adile Topçu
Editor