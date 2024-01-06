Manisa'da feci kaza: Karı-koca hayatını kaybetti Manisa'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek hafif ticari araçla çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

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İHA

Manisa'da İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan Göngür Gaga (50) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjü aşıp karşı şeride geçerek Akhisar istikametinden Manisa'ya seyir halinde olan Naim B. (43) yönetimindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Karı-koca can verdi

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada otomobil sürücüsü Güngör Gaga ve eşi Hatice Gaga'nın (43) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Naim B. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Naim B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)