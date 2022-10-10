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    Manisa’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

    FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken 30 bin 946 Amerikan doları, 2 bin 550 euro ve 122 bin 235 Türk Lirası paraya da el konuldu.
    • 10.10.2022 - 15:14
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 15:49
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    Manisa’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

    FETÖ terör örgütüyle mücadele hız kesmeden devam ediyor...

    Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    14 şüpheli gözaltına alındı

    Operasyonda, örgütün öğrenci ve kadın yapılanmasında yer aldığı belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.

    Aramalarda çok sayıda para ele geçirildi

    Ayrıca yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, tablet ve bilgisayar ile 30 bin 946 Amerikan doları 2 bin 550 euro ve 122 bin 235 Türk Lirasına el konuldu.

    İHA'nın haberine göre, operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Manisa’da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı #1


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