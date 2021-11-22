Manisa'da galibiyet golüyle kalp krizi geçiren adam kurtarılamadı

Fanatik Fenerbahçe taraftarı, takımının attığı golle heyecanlanarak kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan adam, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 çocuk 6 torun sahini olan Ahmet Uysal, dün akşam taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı maçı izlemek üzere kahvehaneye gitti.

Fanatik olduğu söylenen 60 yaşındaki Uysal, maçın uzatma dakikalarında takımının attığı golle heycanlanarak fenalaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

O sırada yere yığılan Uysal, kahvehanedeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye götürüldü.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından kalp krizi geçirdiği belirlenen Uysal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Uysal'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

"FENERBAHÇE AMBLEMİNİ BİNANIN DUVARINA İŞLETTİ"

Ahmet Uysal’ın yeğeni Ercan Uysal, "3 katlı evinin duvarına Fenerbahçe'nin amblemini ve Türk bayrağı işlemesi yaptıracak kadar fanatik biri taraftardı. Maç çok heyecanlıydı. Maçın uzatmalarında çok sevdiği Fenerbahçe gol atınca, amcam bu heyecanı kaldıramayıp, yere yığıldı. Hastaneye götürdük ancak kurtarılamadı. Acımız büyük." dedi.

"HEYECANA KALBİ DAYANMADI"

Tepeköy Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Malçok da koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan bacanağı Uysal'ı kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek, "Heyecana kalbi dayanmadı." ifadelerini kullandı.