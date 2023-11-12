Manisa'da Gediz Nehri'ne uçan araçta 3 kişi hayatını kaybetti Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç Gediz Köprüsü'nden nehre uçtu. Gediz Nehri'ne ters saplanan araçta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.

İHA

Manisa'da İzmir-Ankara D300 karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarındaki Gediz Köprüsü'nde feci bir kaza yaşandı.

Uşak'tan İzmir istikametine giden Çağlar Uzun idaresindeki hafif ticari araç yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkması sonucu Gediz Köprüsü'nden nehre uçtu.

3 kişi öldü

Yaklaşık 25 metre yükseklikten Gediz Nehri'ne ters bir şekilde saplanan aracın sürücüsü Çağlar Uzun ve araçta yolcu olarak bulunan Naci Şen olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Çağlar Uzun’un annesi Gülşen Uzun da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aile yakınları sinir krizi geçirdi

Feci kazayı duyup olay yerine gelen yakınları, sinir krizleri geçirdi.

Olay yerinde yaşamını yitiren 2 kişi ile hastanede hayatını kaybeden anne Gülşen Uzun’un cansız bedeni Jandarma Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)