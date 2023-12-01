İHA
Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi 18 Sokak No:11 adresindeki iş yerinde yaşanan olayda; akşam saatlerinde iş yerini kapatma hazırlığı yapan iş yeri sahibi H.K., iş yerinin önündeki 110 ekran Android TV’nin yerinde olmadığını fark etti.
Güvenlik kamerasını izleyen mağaza sahibi karakola koştu
Güvenlik kamera görüntülerini izleyen iş yeri sahibi, televizyonun bir şüpheli tarafından sırtlanıp götürüldüğünü izleyince soluğu karakolda aldı. İş yeri sahibi, hırsızlık anının saniye saniye yansıdığı görüntüleri teslim edip, şüpheli hakkında şikayetçi oldu.
Televizyon hırsızı aranıyor
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yeri önünden televizyon çalan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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