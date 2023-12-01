Manisa'da hırsız, mağaza önündeki televizyonu alıp götürdü Salihli ilçesindeki bir iş yerinin önünde bulunan televizyonu gözüne kestirip çalan şüpheli, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi 18 Sokak No:11 adresindeki iş yerinde yaşanan olayda; akşam saatlerinde iş yerini kapatma hazırlığı yapan iş yeri sahibi H.K., iş yerinin önündeki 110 ekran Android TV’nin yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerasını izleyen mağaza sahibi karakola koştu

Güvenlik kamera görüntülerini izleyen iş yeri sahibi, televizyonun bir şüpheli tarafından sırtlanıp götürüldüğünü izleyince soluğu karakolda aldı. İş yeri sahibi, hırsızlık anının saniye saniye yansıdığı görüntüleri teslim edip, şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Televizyon hırsızı aranıyor

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yeri önünden televizyon çalan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)