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    Manisa'da ihanet iddiasıyla dövülen genç yaşam savaşını kaybetti

    İhanet nedeniyle arkadaşı tarafından işkence çektirilerek dövülen genç, adam 18 gündür verdiği yaşam mücadelesine yenildi.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 14:11
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 15:10
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    Manisa'da ihanet iddiasıyla dövülen genç yaşam savaşını kaybetti

    Konya'da 3 ay önce cezaevinden çıkan Yıldıray T. (21), dini nikahlı eşi B.B.'nin (18) kendisini en yakın arkadaşı Burak Mutlu ile aldattığını şüphesi üzerine Mutlu'yu alarak kendi evine götürdü.

    Yıldıray T., Burak Mutlu'yu gün ağırana kadar işkence uygulayarak konuşturmaya çalıştı.

    KOMŞULARDAN HELALLİK İSTEDİ

    Yıldıray T. arkadaşını bayıltana kadar darbedip, dışarı çıkarak komşularından helallik isteyip eve geri döndü.

    Geri dönerek Burak Mutlu’yu bacaklarından, göğsünden ve kafasından silahla vuran Yıldıray T.  öldüğünü düşündüğü arkadaşı Burak Mutlu’ya da "Sen de hakkını helal et" dediği belirtildi.

    Manisa da ihanet iddiasıyla dövülen genç yaşam savaşını kaybetti #1

    "BURAK'I VURDUM SIRA SENDE"

    Olayın ardından eşi B.B.’yi görüntülü arayarak, "Burak’ı vurdum, sıra sende" diyerek tehdit edip olay yerinden kaçtı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLİDİ

    Ekipler tarafından yakalanan cinayet zanlısı Yıldıray T., gözaltına alınıp işlemlerin ardından "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçu ile adliyeye sevk edildi.

    Zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

    Yaşanan vahşi olayın seslerini duyan komşular tarafından olay bölgesine çağırılan sağlık ekipleri, işkenceye uğrayan Burak Mutlu'yu tedavi altına aldı.

    Olaydan bu yana 18 gündür yaşam savaşı veren Mutlu, yoğun bakımda hayatını kaybetti.

    Manisa da ihanet iddiasıyla dövülen genç yaşam savaşını kaybetti #2

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