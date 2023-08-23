Manisa'da iki aile arasında çocuk kavgası: 3 yaralı Yunusemre ilçesinde polis memuru M.O., akülü aracıyla parkta gezen kalp hastası oğlu E.O.'ya bisikletiyle çarpan B.B.'yi uyarınca çıkan tartışmada büyüyerek kavgaya dönüştü.

DHA

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki polis memuru M.O., eşi E.O. ve 5 yaşındaki kalp hastası oğlu E.O. ile Atatürk Kent Parkı'nda gitti.

Bu sırada parkta gezen Şeydanur Bingölbalı'nın bisiklet süren 6 yaşındaki oğlu B.B., akülü aracıyla parkta gezen E.O.'ya çarptı.

E.O.'nun yere düştüğünü gören babası M.O., Şeydanur Bingölbalı'nın oğlunu dikkat etmesi konusunda uyardı.

İkili arasında tartışma çıktı. M.O. tarafından darbedildiğini ileri süren Bingölbalı'nın durumu bildirdiği eşi Furkan Buğra Bingölbalı (35) ve ağabeyi Z.B. parka geldi.

Tartışma kavgaya dönüştü

Burada polis memuru M.O., Bingölbalı ve Z.B. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Darbedildiğini ileri süren M.O., belinden çıkardığı tabancayla ateş etti.

Furkan Buğra Bingölbalı ve ağabeyi Z.B., M.O.'dan uzaklaşırken, bu kez de M.O., Şeydanur Bingölbalı ve oğlu B.B.'yi darbetti. Olayda Şeydanur Bingölbalı, oğlu B.B. ile M.O. yaralandı. Taraflar olayın ardından gittikleri hastanede darp raporu alıp, birbirlerinden şikayetçi oldu.

"Bana doğru 1 el ateş etti"

Olay günü ağabeyi Z.B. ile hastanede olduklarını ve durumu eşinin haber verdiğini anlatan Furkan Buğra Bingölbalı, "Parka geldiğimde eşim kendisini darbedip, küfür ve hakaret ettiğini söylediği şahsı gösterdi ve aramızda arbede çıktı. Kavga 5-10 saniye sürdü. Daha sonra elini beline attı, silah çıkaracağını anlayarak geride durdum. Daha sonra bana doğru 1 el ateş etti. İlk defa biri bana ateş ediyor, çok korktum ve kaçmaya çalıştım. Ben kaçarken arkamdan bir el daha ateş etti. Eşimin burnunda çatlak var. Oğlumun yüzünde hassasiyet, kalçasında da morluk var. Darp raporu alıp, şikayetçi olduk" dedi.

"Bizi ve kendini korumak için havaya ateş etti"

Polis memuru M.O.'nun eşi E.O. ise olayla ilgili şunları söyledi: