Manisa'da itfaiye aracı ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Bahtiyar Tosunbaş Caddesi üzerinde bir ihbara giden A.K. yönetimindeki itfaiye aracı M.Y.İ. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan itfaiye aracı park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Kazada itfaiye aracı sürücüsü A.K. yaralanırken park halindeki araçlarla birlikte toplam 7 araçta maddi hasar meydana geldi.
Yaralı sürücü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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