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    Manisa'da jandarma tarafından 297 kök Hint keneviri ele geçirildi

    Jandarma ekipleri orman içerisine ekilmiş 297 Hint keneviri ele geçirirken, kenevirleri ekenleri yakalamak için çalışma başlattı.
    • DHA
    • 25.06.2021 - 09:00
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    Manisa'da jandarma tarafından 297 kök Hint keneviri ele geçirildi

    Manisa'nın Soma ilçesi Pirahmet Mahallesi Tekkealan mevkisinde, Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından arazi araması yapıldı.

    297 KÖK BİTKİ

    Yapılan arazi aramasında kimliği tespit edilemeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından ormanlık araziye ekilmiş, 297 kök kenevir bitkisi bulundu.

    Kenevirlerden, kriminal incelemesinin yapılması için 10 numune örnek alındı.

    İMHA EDİLDİ

    Boyları 10 ile 150 santimetre arasında değişen, 287 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.

    Jandarma, kenevirleri eken kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Manisa da jandarma tarafından 297 kök Hint keneviri ele geçirildi #1

    Manisa da jandarma tarafından 297 kök Hint keneviri ele geçirildi #2

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