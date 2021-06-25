Manisa'da jandarma tarafından 297 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa'da jandarma tarafından 297 kök Hint keneviri ele geçirildi

Jandarma ekipleri orman içerisine ekilmiş 297 Hint keneviri ele geçirirken, kenevirleri ekenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Manisa'nın Soma ilçesi Pirahmet Mahallesi Tekkealan mevkisinde, Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından arazi araması yapıldı.

297 KÖK BİTKİ

Yapılan arazi aramasında kimliği tespit edilemeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından ormanlık araziye ekilmiş, 297 kök kenevir bitkisi bulundu.

Kenevirlerden, kriminal incelemesinin yapılması için 10 numune örnek alındı.

İMHA EDİLDİ

Boyları 10 ile 150 santimetre arasında değişen, 287 kök kenevir bitkisi yakılarak imha edildi.

Jandarma, kenevirleri eken kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.