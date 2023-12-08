Manisa'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı Salihli ilçesinde iş makinesiyle kaçak kazı yapan 6 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Kemer Mahallesi Narlı mevkiinde iş makinesiyle kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbarı değerlendirerek harekete geçti.

6 "define avcısı" suç üstü yakalandı

Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında izinsiz kazı yapan İ.E. (58), D.İ. (43), E.Ş. (58), Ş.P. (39), A.G. (52), E.G.’yi (53) suçüstü yakalarken, kazıda kullandıkları iş makinesi ve tıra el koydu.

Öte yandan iş makinasıyla kaçak kazı yapan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)