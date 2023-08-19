Manisa'da kamyona çarpan otomobilde 1 kişi öldü

İHA
Manisa'nın Alaşehir ilçesinden Salihli yönüne giden A.D. (61) yönetimindeki kamyona Piyadeler Mahallesi mevkisinde karşı şeride geçmek için döndüğü esnada aynı yönde giden Serkan Çetin yönetimindeki otomobil sol yan taraftan çarptı.
Saat 21.30 sıralarında meydana gelen kaza sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü öldü
Kazada otomobil sürücüsü Serkan Çetin hayatını kaybederken aynı araçta bulunan eşi S.A. (32), oğlu E.Ç. (7) ve kızı E.N.Ç. (2) yaralandı.
Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken kamyon sürücüsü A.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.