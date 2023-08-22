Manisa'da katliam gibi kaza! Refüje çarpan araçta 4 kişi öldü
DHA

Manisa'da, İzmir- E 96 kara yolu Salihli Bülent Ecevit Köprülü Kavşak girişinde feci bir kaza meydana geldi.

Salihli yönünden Kula yönüne giden 44 yaşındaki Adem Yüce yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarpıp, alev aldı.

Hırdaya dönen araç yandı

Otomobil alev topuna dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

4 kişi hayatını kaybetti

Kazada, otomobil sürücüsü Adem Yüce ile yanındaki oğlu 20 yaşındaki oğlu Oktay Yüce, 41 yaşındaki Bekir Sarı ve onun 17 yaşındaki oğlu Burak Sarı hayatını kaybetti.

Manisa'da katliam gibi kaza! Refüje çarpan araçta 4 kişi öldü
Manisa'daki feci kazada hurdaya dönen araç

17 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor

Sarı'nın kazada yaralanan ve milli güreşçi olduğu belirtilen diğer 17 yaşındaki oğlu Beytullah Sarı ise Salihli'de kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesine sevk edildi.

Sarı'nın hayatı tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.