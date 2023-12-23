Manisa'da kazaya karışan ambulanstaki hasta yaşamını yitirdi Manisa'da ambulans ve kamyonun karıştığı trafik kazasında 4 sağlık personeli yaralandı. Kalp krizi teşhisiyle kazaya karışan ambulansın içinde bulunan ve başka bir ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen 83 yaşındaki hasta ise hayatını kaybetti.

İHA

Manisa'nın Kula ilçesinde kalp krizi tanısı ile Kula Devlet Hastanesi'nden Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 83 yaşındaki Musa Özcan isimli hastayı taşıyan Bekir Şahin idaresindeki ambulans, D300 kara yolu Kovukdere rampalarından indiği esnada İbrahim Demir yönetimindeki plastik boru yüklü kamyona arkadan çarptı.

Yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolun neden olduğu kaza sebebiyle ambulans sürücüsü Bekir Şahin (26), ambulans içerisinde bulunan acil doktoru Burak Kaan Kaşıkçı (26) ile acil tıp teknisyenleri Ayşenur Bayram (26) ve Meral Tetik (26) yaralandı.

Ekipler alarma geçti

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ambulansta sıkışan acil tıp teknisyeni Ayşenur Bayram'ı sıkıştığı yerden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada yaralanan 4 sağlık personeli olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Ambulanstaki hasta yaşamını yitirdi

Kazanın ardından başka bir ambulansla Salihli'deki özel bir hastaneye sevk edilen 83 yaşındaki Musa Özcan ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan sağlık personellerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)