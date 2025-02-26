Manisa'da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan dolandırıcılara operasyon: 5 gözaltı

AA & Ensonhaber

Manisa'da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçedeki bazı vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takip ve istihbarat çalışması yapan ekipler söz konusu dolandırıcılığı kendisini 'Haydar Reis' olarak tanıtan A.S.Ö.'nün (60) yaptığını tespit etti.

İZMİR'DE YAKALANDILAR

Ekipler A.S.Ö. ile kendisine yardım eden 4 şüpheliyi İzmir'de yakaladı.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

'Haydar Reis' takma adlı şüphelinin uzun yıllarca kendisini MİT personeli, İçişleri Bakanlığı Başmüfettişi ve kamu görevlisi olarak tanıttığı, sahte kamu kimlikleri kullandığı ve vatandaşları resmi iş ile işlemlerinde yardımcı olacağı vaadiyle dolandırdığı öğrenildi.