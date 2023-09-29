Manisa'da kontrolden çıkan cip karşı şeritte otomobille çarpıştı: 6 yaralı Manisa'da kontrolden çıkan cipin karşı şeride geçerek otomobille çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

İHA

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Dadağlı Mahallesi mevkisinde A.Ç. yönetimindeki cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjden karşı şeride geçerek İ.D.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri A.Ç. ve İ.D., yolcular M.K., R.G., E.B. ve K.B. yaralandı.

Hayati tehlikeleri yok

Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve AKS ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, Sarıgöl Devlet Hastanesi ve Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)