Manisa'da mısır tarlasında çiftçinin cansız bedeni bulundu Manisa'da mısır tarlasında traktörün yanında hareketsiz şekilde yatan çiftçinin öldüğü belirlendi.

DHA

Manisa'nın Salihli ilçesi Karapınar Mahallesi'nde mısır tarlasında traktörün yanında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinde çiftçi İlhan Yaşar'ın (67) hayatını kaybettiğini belirledi.

Soruşturma başlatıldı

3 çocuk babası olduğu öğrenilen İlhan Yaşar'ın cenazesi otopsi için Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşar'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)