Manisa'da öğretmeni darbeden saldırganlar yakalandı

DHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan Fatih Ortaokulu'nda hareketli dakikalar yaşandı.

Okulda öğrenim gören 14 yaşındaki I.K. isimli bir kız öğrencinin ağabeyi Berzan K., öğle saatlerinde okulu basarak kardeşinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Resul Şahin'in bulunduğu sınıfa gitti.

Öğretmeni zorla sınıftan çıkaran Berzan K. ile eğitimci arasında arasında tartışma çıktı.

ÖĞRETMENE KAFA ATTI

Tartışma sırasında Berzan K., öğretmen Şahin'e kafa attı.

Şahin, Berzan K.'yi sakinleştirmeye çalışıp, zemin kata indirdi.

Okul idarecileri ve diğer öğretmenler araya girip, Berzan K.'yi Öğretmenler Odası'na götürdü.

ARKADAŞI DA ÖĞRETMENE SALDIRMAK İSTEDİ

Bu sırada okula gelen Berzan K.'nin arkadaşı Güven G. de Şahin'e saldırmak istedi.

Ancak diğer öğretmenler araya girip, engel oldu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Durum, okul yönetimi tarafından polise bildirildi.

İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, Berzan K. ve arkadaşını gözaltına aldı.

ÖĞRETMENİN BURUN KEMİĞİ ÇATLADI

Burun kemiğinde çatlak olan öğretmen Resul Şahin, Alaşehir Devlet Hastanesi'nden darp raporu alıp, şikayetçi oldu.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berzan K. ve Güven G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

KAVGANIN İÇ YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

Olayın, önceki gün I.K.'nin okul bahçesinde başına top gelen kuzenine müdahale etmek isteyen nöbetçi öğretmen Resul Şahin'e engel olmak isteyince tartışmaları üzerine yaşandığı ileri sürüldü.

I.K.'nin olayı anlattığı ağabeyinin okula gelip, öğretmen Şahin'i darbettiği öğrenildi.