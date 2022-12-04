Okul tuvaletinde bıçaklanarak hayatını kaybeden 12 yaşındaki öğrencinin gözü yaşlı ailesi, çocuklarını sevgi ile büyütülmesi gerektiğini vurguladı.

Mersin’in Toroslar ilçesindeki bir ortaokulda, 30 Kasım günü 12 yaşındaki Fatmanisa Yürekli, sınıf arkadaşı tarafından tuvalette bıçaklandı.

Hayatını kaybeden Yürekli’nin gözü yaşlı ailesi, ilk çocuklarını kaybetmenin hüznün yaşıyor.

Çukurova Mahallesi'ndeki evlerinde taziyeleri kabul eden yürekli ailesi, sosyal medyada iletişime geçtikten sonra buluşan bir grup kadın tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçiler, annne Hacer ve baba Serdar Yürekli'ye başsağlığı diledi.

“Lütfen çocuklarınıza sevgi gösterin”

AA’nın haberine göre; acılarının tarif edilemez olduğunu ifade eden Hacer Yürekli, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Kızım tomurcuk güldü, soldurdular. Başkalarının tomurcuk gülleri solmasın. Yüreği yanmış bir anne olarak şunu söylüyorum; lütfen çocuklarınıza daha çok sevgi gösterin, onlara daha çok sahip çıkın. Çocuklarınızı telefonla, bilgisayarla değil, sevginizle, merhametinizle ve vicdanınızla ödüllendirin."

Manisa'da, okulda bıçaklanan Fatmanisa'nın ailesinin gözü yaşlı VİDEO



“Kızımı defalarca tuvalete çağırmış”

Yürekli, 2 yaşındaki oğlunun ablasız kaldığını belirterek, "Olayın yaşandığı gün kızımı defalarca tuvalete çağırmış, defterinin arasına not bırakmış. Kızım da barışacaklarını sandığı için o niyetle yanına gitmiş." dedi.

“Biz evlatlarımızı hayırlı evlat olsunlar diye okutuyoruz”

Okullarda denetimin sıklaştırılmasını isteyen Yürekli, "Biz evlatlarımızı vatanına, milletine, ailesine hayırlı evlat olsun diye okutuyoruz. Lütfen sesime ses olun çünkü artık nefesim kalmadı." ifadelerini kullandı.

“Kızımın yaşadığı acıyı düşündükçe dayanamıyorum”

Baba Serdar Yürekli de canlarının yandığını söyledi. Çocuklara daha fazla sevgi, merhamet ve vicdan aşılanması gerektiğini vurgulayan Yürekli, "Kızımın yaşadığı acıyı düşündükçe dayanamıyorum.

“Çocuklarınızın telefonlarını, çantalarını kontrol edin”

Bütün anne babalara sesleniyorum, ne olur çocuklarınızın telefonlarını, çantalarını kontrol edin. Ben bunları kontrol ediyorum ama herkes de yapsaydı bunlar olmayacaktı. Benim canım yandı, başka canlar yanmasın." ifadelerini kullandı.

“Çocuğum büyüyünce doktor olacaktı”

Yürekli, Fatmanisa'nın doktor olmayı hayal ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok zor bir acı. Kızımın öldüğü gün sabah olmasını, mezarlığa gitmeyi istemedim. Mezarlığa gidince de eve dönemedim. Çocuğum büyüyünce doktor olacaktı, hayali buydu. Hem kızımın hem de benim tüm hayallerimiz gitti. Çocuğumun hakkını tüm gücümle arayacağım. Onun hakkını aramazsam yavrumun kemikleri sızlar ama ararsam rahat uyuyacak."

Olayın geçmişi

Mersin'in Toroslar ilçesinde aynı sınıfta eğitim gören 12 yaşındaki kız öğrenciler Fatmanisa Yürekli ve E.D. arasında 30 Kasım'da okulun tuvaletinde tartışma yaşanmış, E.D. darbettiği Yürekli'yi bıçakla yaralamıştı. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralı öğrenci, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, tutuklanan E.D. ise çocuk tutukevine gönderilmişti.