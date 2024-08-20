Manisa'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İHA
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Sarp Ege Çakır (17) idaresindeki motosiklet, Ali Rıza Caddesi üzerinde seyir halindeyken önce çapraz park alanına yanaşmaya çalışan Ata Ö. (26) yönetimindeki otomobile, ardından da park halindeki başka bir otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle beton zemine düşen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ambulansla hastaneye kaldırılan Çakır, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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