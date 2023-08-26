Manisa'da otomobilin çarptığı çoban kurtarılamadı Salihli ilçesinde bir otomobilin çarptığı 64 yaşındaki çoban Hacı Demir, hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

ensonhaber.com Manisa'nın Salihli ilçesi İzmir-Ankara E96 Karayolu Durasıllı Mahallesi’nde talihsiz bir olay meydana geldi. 43 yaşındaki A.A. yönetimindeki otomobil, Durasıllı Mahallesi’nde koyunlarını menfezden geçirdikten sonra yolun karşısına yürüyerek geçmeye çalışan çoban Hacı Demir’e çarptı. Yaşlı çoban kurtarılamadı Demir’in ağır yaralanmasının ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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