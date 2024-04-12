Manisa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

AA
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde E.S.'nin kullandığı otomobil, Sarıgöl-Alaşehir kara yolu Selimiye Mahallesi geçişinde Ç.A. idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletteki sürücü ile eşi Özlem A. ve 4 yaşındaki oğulları Emir Çetin A., yola savruldu.
Kurtarılamadı
Ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özlem A., kurtarılamadı.
Tedavileri süren yaralılardan Emir Çetin A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sürücü gözaltına alındı
Kazaya karışan otomobil sürücüsü E.S., gözaltına alındı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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