Manisa'da sağlıksız şartlarda salça üreten firmanın faaliyetleri durduruldu Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Manisa’da insan sağlığına aykırı şekilde salça üretimi yapan fabrikanın faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.

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DHA

Sosyal medyada yayınlanan bir video ses getirdi.

Bir salça fabrikasından gelen görüntülerde yerdeki ölü fareler ve çürük domatesler tepki çekti.

Pis kokudan burnunu kapatan işçi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

BAKANLIK GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN OLAYA EL ATTI

Manisa’da, ‘Ünlü’ markası adı altında salça üreten fabrikanın, hijyenik olmayan şartlarda üretim yaptığı tespit edildi faaliyetleri durduruldu.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“27 Eylül 2024 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında, uygun olmayan şartlarda salça üretimi yapan bir gıda işletmesine ilişkin paylaşılan video üzerine Bakanlığımız kontrol görevlilerince İlgili gıda işletmesinde yapılan kontrollerde işletmenin asgari hijyenik şartları taşımadığı tespit edilmiş ve faaliyetleri askıya alınmıştır. Tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerimiz kararlılıkla ve titizlikle devam edecektir"

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)