Manisa'da sahte ilanlarla dolandırıcılık yapanlar polisten kaçamadı Manisa'da internet sitesi üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıklarını tespit edilen 7 şahıstan 4'ü tutuklandı.

İHA

Manisa'da sahte ilan operasyonu...

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülmekte olan soruşturma dosyasında internet sitesi üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 2'si Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 5'i de İzmir'de olmak üzere toplam 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik önceki gün sabah 07.00'de eş zamanlı operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dokümana el konulurken 3 şahıs ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

4 kişi tutuklandı

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E.D.O. (30), A.Y. (53), A.S. (43), H.N.Ç (26) isimli 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)