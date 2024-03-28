Manisa'da şakalaşırken av tüfeğiyle vuruldu: Hayatını kaybetti Salihli ilçesinde 16 yaşındaki M.E.U., iddiaya göre babasına ait av tüfeğini gösterirken 21 yaşındaki arkadaşı Serhat Arslan'ı göğsünden vurarak öldürdü.

İHA

Manisa'da şakalaşırken katil oldu...

Salihli-Gölmarmara yolu Canlı Hayvan Pazarı yakınlarında M.E.U. (16), şaka yapmak amacıyla elindeki av tüfeğini arkadaşı Serhat Arslan’a (21) doğrulttu.

Göğsünden vuruldu

Bu sırada av tüfeğinin kazayla ateş alması sonucu Arslan, göğsünden vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Kanlar içinde yere yığılan genç, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

M.E.U. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)