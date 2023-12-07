İHA
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Devlet Hastanesi acil servisi önünde, iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Jandarma personeli fark etti, elindeki silahı aldı
Olay esnasında kavganın bir tarafında yer alan A.K.'nin belinden tabanca çıkardığını fark eden hastane görevlisi jandarma personeli, hızla müdahalede bulunarak A.K.'nin elindeki tabancayı almayı başardı ve saldırıyı önledi.
Olayın ardından şüpheli A.K. polis ekiplerine teslim edildi.
O anlar güvenlik kamerasında
Bu arada acil serviste çıkan kavga ve jandarmanın müdahalesi, hastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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