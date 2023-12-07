Manisa'da silahlı kavgayı jandarma son anda önledi Yunusemre ilçesinde bir hastane bahçesindeki silahlı kavga jandarmanın dikkati sayesinde önlenirken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Merkezefendi Devlet Hastanesi acil servisi önünde, iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Jandarma personeli fark etti, elindeki silahı aldı

Olay esnasında kavganın bir tarafında yer alan A.K.'nin belinden tabanca çıkardığını fark eden hastane görevlisi jandarma personeli, hızla müdahalede bulunarak A.K.'nin elindeki tabancayı almayı başardı ve saldırıyı önledi.

Olayın ardından şüpheli A.K. polis ekiplerine teslim edildi.

O anlar güvenlik kamerasında

Bu arada acil serviste çıkan kavga ve jandarmanın müdahalesi, hastanenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)