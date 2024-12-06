Manisa'da sokak köpeği dehşeti: Küçük çocuk yaralandı

İHA

Sokak köpeği sorunu tüm yasal düzenlemelere rağmen son bulmuyor.

Yine bir günahsız çocuk hayatının şokunu yaşadı.

Son vaka Manisa'dan...

Akhisar ilçesinde perşembe günü saat 17.00 sıralarında TOKİ Konutları çevresinde başıboş dolaşan köpekler, 10 yaşındaki Yağız Bişiren isimli çocuğa saldırdı.

Saldırıda küçük çocuk yaralandı.

Çocuğunun, korkuyla demir korkulukların üzerinden atlayarak kaçmaya çalıştığını belirten anne Hülya Yapıcı, "Korkudan kendini demir korkulukların üzerinden attı. Şu anda hastanedeyiz ve çocuğuma 8 dikiş atıldı. Çocuğumun yaşadığı korku ve acıyı tarif etmek mümkün değil" dedi.

ANNEDEN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Hülya Yapıcı, bölgede başıboş köpeklerin sürekli tehlike oluşturduğunu vurgulayarak yetkililere şu şekilde seslendi:

Bu köpekler kontrol altına alınmalı. Çocuğumun yaşadığı bu korku başka çocukların başına gelmesin.

ÇOCUK TEDAVİ ALTINDA

Yaralanan çocuk, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Doktorların yaptığı açıklamaya göre çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ancak yaşadığı travma sebebiyle psikolojik destek gerekebileceği ifade edildi.

TOKİ konutları sakinleri, bölgede sık sık başıboş köpeklerin dolaştığını belirterek, bu olayın ardından çocuklarının güvenliği için endişelendiklerini dile getirdi.

Bölgede gerekli önlemlerin alınması için yetkililere çağrıda bulunan mahalle sakinleri, başıboş köpeklerin kontrol altına alınmasını talep etti.