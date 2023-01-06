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- Manisa'da su kuyusuna düşen baba-oğul'dan geriye kalanlar
Manisa'da su kuyusuna düşen baba-oğul'dan geriye kalanlar
- 06.01.2023 - 09:14
- Güncelleme : 06.01.2023 - 09:21
Manisa’nın Salihli ilçesinde dün akşam saatlerinde yürekleri burkan bir olay yaşandı.
2 yaşındaki Batu Demir, 35 yaşındaki babası Aytuğ ve annesi Yağmur Demir ile evlerinin karşısındaki oyun parkına gitti.
Oyuncak arabasına yaprak koymak için ailesiyle park yanındaki alanda yürüyüşe çıkan Batu, kısa bir süre sonra ayağı takılarak 50 metre derinliğindeki kuyuya düştü.
20 metrelik çukur açıldı
60'a yakın personelin görev aldığı kurtarma çalışmasında, ekipler tarafından kepçe ve dozer yardımıyla kuyunun yanına yaklaşık 20 metrelik çukur açıldı.
Çukurun yan tarafından açılan tünelden baba Aytuğ Demir ile oğlu Batu Demir’e ulaşılmaya çalışılmıştı.
10 saat sonra acı haber geldi
Oğlunun düşmesiyle arkasından kuyuya atlayan baba ve oğuldan 10 saatlik arama kurtarma çalışması sonucunda acı haber geldi.
Kuyunun yanında oyuncağı bulundu
Kuyunun hemen yakınında bulunan parkta, minik çocuğun oynadığı oyuncakların kalması ise görenleri duygulandırdı.
Manisa'da baba- oğul su kuyusuna düştü VİDEO
2 kişi gözaltına alındı
Yaşanan olayla ilgili site yöneticisi H.A. ve kaçak sondajı yapan V.Ç. gözaltına alındı.
Soruşturma devam ediyor
İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.