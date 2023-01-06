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    Manisa'da su kuyusuna düşen baba-oğul'dan geriye kalanlar

    50 metrelik kuyuya düşen çocuk ve onu kurtarmaya çalışan babanın cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından kuyunun yanında küçük çocuğun oyuncakları bulundu.
    • 06.01.2023 - 09:14
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 09:21
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    Manisa'da su kuyusuna düşen baba-oğul'dan geriye kalanlar

    Manisa’nın Salihli ilçesinde dün akşam saatlerinde yürekleri burkan bir olay yaşandı.

    2 yaşındaki Batu Demir, 35 yaşındaki babası Aytuğ ve annesi Yağmur Demir ile evlerinin karşısındaki oyun parkına gitti.

    Oyuncak arabasına yaprak koymak için ailesiyle park yanındaki alanda yürüyüşe çıkan Batu, kısa bir süre sonra ayağı takılarak 50 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

    20 metrelik çukur açıldı

    60'a yakın personelin görev aldığı kurtarma çalışmasında, ekipler tarafından kepçe ve dozer yardımıyla kuyunun yanına yaklaşık 20 metrelik çukur açıldı.

    Çukurun yan tarafından açılan tünelden baba Aytuğ Demir ile oğlu Batu Demir’e ulaşılmaya çalışılmıştı.

    Manisa da su kuyusuna düşen baba-oğul dan geriye kalanlar #1

    10 saat sonra acı haber geldi

    Oğlunun düşmesiyle arkasından kuyuya atlayan baba ve oğuldan 10 saatlik arama kurtarma çalışması sonucunda acı haber geldi.

    Kuyunun yanında oyuncağı bulundu

    Kuyunun hemen yakınında bulunan parkta, minik çocuğun oynadığı oyuncakların kalması ise görenleri duygulandırdı.

    Manisa'da baba- oğul su kuyusuna düştü VİDEO

    2 kişi gözaltına alındı

    Yaşanan olayla ilgili site yöneticisi H.A. ve kaçak sondajı yapan V.Ç. gözaltına alındı.

    Soruşturma devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Manisa da su kuyusuna düşen baba-oğul dan geriye kalanlar #2

    Manisa da su kuyusuna düşen baba-oğul dan geriye kalanlar #3

    Manisa da su kuyusuna düşen baba-oğul dan geriye kalanlar #4

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