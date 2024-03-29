Manisa'da şüpheli araçtan çok sayıda uyuşturucu çıktı: 1 kişi tutuklandı Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda takip sonucu durdurulan araçtan yüklü miktarda uyuşturucu malzeme ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Ekiplerin uyuşturucu ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarla zehir tacirleri tek tek yakalanıyor.

Son olarak Manisa Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar düzenlendi.

Çalışmalar neticesinde kent merkezinde sürücülüğünü H.B.E. isimli şahsın yaptığı araç durduruldu.

Ele geçirilenler

Araçta yapılan aramalarda 2 adet varil içerisinde kapsüllenmeye hazır vaziyette 50 kilogram ağırlığında sentetik ecza hapı yapımında kullanılan toz ham madde, 200 bin adet sentetik ecza hapı, 7 bin 500 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Tutuklandı

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında gözaltına alınan H.B.E. isimli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)