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İHA

Manisa'da feci iş kazası...

Akhisar ilçesinde bulunan bir süt fabrikasının üretim bölümünde süt tankerlerinden birinin kapağının açılması sonucu sıcak süt devrildi.

Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı.

5 AYARLI

Kaza sonrası olay yerine hızla sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne, diğer 3'ü ise ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Yaralılardan birinin Manisa Merkez Efendi Hastanesine sevk edildiği öğrenilirken, hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Fabrika yönetimi, ekipmanların düzenli olarak kontrol edildiğini ve olayın detaylarının uzmanlar tarafından araştırıldığını açıklarken, çalışanların güvenliğinin öncelikli olduğunu belirten yetkililer, yaralı işçilerin tedavi sürecini yakından takip edeceklerini ifade etti.

Yaşanan kaza sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.