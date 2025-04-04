Manisa’da takla atan otomobil çalıntı çıktı

İHA

Manisa’nın Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde bir otomobilin kaza yaptığı ihbarı aldı.

Bölgeye giden ekipler, otomobili takla atmış halde buldu.

Araçta ve çevresinde kimsenin olmadığı tespit edildi.

ARACIN ÇALINTI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmada, otomobilin Hüseyin Ç.’ye ait olduğu ve gece saatlerinde çalındığı tespit edildi.

Takla atmış halde bulunan otomobil sahibine teslim edilirken Salihli polisi, park halindeki otomobili çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.