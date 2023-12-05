Manisa'da tamir etmeye çalıştığı sundurmanın altında kalan kişi öldü

İHA
Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ayan Mahallesi'nde yeni aldığı evin bahçesindeki sundurmayı tamir etmek için evinden ayrılan 60 yaşındaki Süleyman Özata'dan 4 saat boyunca haber alamayan yakınları adamı aramaya başladı.
Özata'nın cansız bedenini yeni alınan evin bahçesinde çöken sundurmanın altında bulan yakınları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen şahsın cansız bedeni Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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