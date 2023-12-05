Manisa'da tıra arkadan çarpan midibüste 1'i ağır 12 kişi yaralandı

DHA
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde seramik fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Nurettin Kocabaş (58) yönetimindeki servis minibüsü önünde giden Sefa Duru (28) idaresindeki tırın dorsesine çarptı.
Minibüsün ağır hasar aldığı kazada sürücü ile birlikte 12 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
raçta sıkışan sürücü Kocabaş, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.
Sürücünün durumu ağır
Yaralanan 12 kişi ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan servis minibüsü sürücüsü Kocabaş’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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